В Новосибирске разработали ИИ-сервис по созданию аудиоверсий научной литературы

Ученые Новосибирского государственного университета разработали сервис по созданию аудиоверсий научной литературы. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Так, озвучивание книг выполняет нейросеть. Программа извлекает текст из файла в формате PDF, после чего он проходит предварительную обработку. Далее сервис выдает звуковую версию. Скорость конвертации текста в аудио примерно в 16 раз быстрее, чем читать диктору.
Проект основан на разработках Центра ИИ НГУ, на сегодня он проходит этап апробации. Как отметили в сообщении, на сегодня успели озвучить первые сто книг. Пока разработчики ждут обратной связи от библиотеки и пользователей. В планах команды создать аудиоверсии всех книг электронной библиотеки вуза. Позднее технологию планируют предложить другим библиотекам.
Ведущий научный сотрудник центра ИИ НГУ Евгений Павловский сообщил, что на создание одной книги уходит около 30 минут. Сервис открыли на базе фреймворка «Каппа», который также разработали в центре ИИ НГУ.