Спорт без границ: в Завьяловском интернате прошли первые состязания по хоккею

Значимость развития таких инициатив подчеркнула министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева: «Адаптивный спорт играет огромную роль в жизни людей с ментальными нарушениями здоровья. Он не просто помогает поддерживать физическую форму — он дает возможность почувствовать себя частью команды, обрести уверенность в своих силах и выстроить позитивные социальные связи. Такие проекты, как открытие хоккейной коробки в Завьяловском интернате, создают необходимую среду для самореализации и полноценной жизни наших подопечных. Мы будем и дальше расширять форматы адаптивного спорта в регионе, ведь каждый такой проект подтверждает: спорт объединяет, мотивирует и реально меняет жизнь к лучшему».