Спорт без границ: в Завьяловском интернате прошли первые состязания по хоккею

Развитие адаптивного спорта является одним из приоритетных направлений работы министерства труда и социального развития Новосибирской области. Открытие современной спортивной площадки в Завьяловском интернате стало очередным шагом в реализации проектов по социальной адаптации и реабилитации маломобильных граждан и людей с особенностями здоровья.
Значимость развития таких инициатив подчеркнула министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева: «Адаптивный спорт играет огромную роль в жизни людей с ментальными нарушениями здоровья. Он не просто помогает поддерживать физическую форму — он дает возможность почувствовать себя частью команды, обрести уверенность в своих силах и выстроить позитивные социальные связи. Такие проекты, как открытие хоккейной коробки в Завьяловском интернате, создают необходимую среду для самореализации и полноценной жизни наших подопечных. Мы будем и дальше расширять форматы адаптивного спорта в регионе, ведь каждый такой проект подтверждает: спорт объединяет, мотивирует и реально меняет жизнь к лучшему».
В дебютном турнире на лед вышли три команды: сборная села Лебедевка («Лебедевка»), команда проживающих Завьяловского интерната («Снегири») и сборная села Завьялово («Каракан»). Участие в соревнованиях как профессиональных сельских коллективов, так и проживающих социального учреждения подчеркивает инклюзивный характер мероприятия и способствует интеграции людей с инвалидностью в общество.
По итогам напряженной борьбы места распределились следующим образом: первое место — команда «Лебедевка», второе место — команда «Снегири», на третьем месте — команда «Каракан».
Прошедший турнир стал логическим продолжением масштабной работы регионального министерства по развитию адаптивной физкультуры. Ранее в области уже были успешно реализованы такие проекты, как спартакиада «Первые настоящие игры», турниры по мини-футболу, чемпионат по адаптивной рыбной ловле и фестиваль лыжного спорта.
Создание условий для регулярных занятий спортом в стационарных учреждениях социального обслуживания позволяет повышать качество жизни людей с особыми потребностями и формировать в обществе атмосферу равенства возможностей.