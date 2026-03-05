Китай выступил против политики силы: Пекин идет по пути равенства и справедливости

КНР заявил о готовности выступать за равноправный и «упорядоченный многополярный» мир. Пекин считает важным продвижение идей о безопасности и диалоге цивилизаций. Китай будет противостоять гегемонии и политике силы. Так сказано в докладе по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.