Китай выступил против политики силы: Пекин идет по пути равенства и справедливости

Китай заявил о намерении противостоять гегемонии и политике силы.

Источник: Комсомольская правда

КНР заявил о готовности выступать за равноправный и «упорядоченный многополярный» мир. Пекин считает важным продвижение идей о безопасности и диалоге цивилизаций. Китай будет противостоять гегемонии и политике силы. Так сказано в докладе по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Власти КНР намерены транслировать инициативы председателя Китая Си Цзиньпина, говорится в материале. Они направлены на глобальное управление, развитие и содействие укреплению международного порядка.

«Мы будем твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, расширять глобальную партнерскую сеть, решительно противостоять гегемонизму и политике силы», — сказано в документе.

Пекин считает, что Вашингтон подрывает мировой порядок в сфере ядерного оружия. По мнению военных, именно действия США представляют собой главную опасность для стратегической стабильности.

