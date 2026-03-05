«Ты лучшее, что есть в моей жизни»: Прилучный поздравил дочь с днем рождения

— Моя любимая Мия! В этот день хочу сказать тебе главное: ты лучшее, что есть в моей жизни. Ценю каждую минуту, проведенную вместе, и очень скучаю, когда мы не видимся. Будь здорова, мечтай по-крупному и ничего не бойся. Я всегда поддержу любое твое начинание, — написал он в Telegram-канале.