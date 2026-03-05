«Ты лучшее, что есть в моей жизни»: Прилучный поздравил дочь с днем рождения

3 марта дочери актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 10 лет. Мама поздравила Мию с самого утра и показала подписчикам в соцсетях, как украсила дом к празднику.
Позже к девочке публично обратился и папа.
— Моя любимая Мия! В этот день хочу сказать тебе главное: ты лучшее, что есть в моей жизни. Ценю каждую минуту, проведенную вместе, и очень скучаю, когда мы не видимся. Будь здорова, мечтай по-крупному и ничего не бойся. Я всегда поддержу любое твое начинание, — написал он в Telegram-канале.
Фолловеры поздравили звездную наследницу с первым юбилеем и отметили, что она очень похожа на отца.
«Мия так похожа на папу!»; «Чувствуется папина защита»; «Какие красивые слова», — оставили они комментарии под постом.
Всего у Прилучного трое детей — сын и дочь от экс-жены Муцениеце и младший сын от второй супруги Зепюр Брутян, который родился в 2023 году.
В январе Павел Прилучный рассказал, что за последние годы лишился большей части друзей. Но с некоторыми людьми он дружит уже не один десяток лет. Также он рассказал, что семья сопровождает его даже в длительных рабочих поездках и на съемках.