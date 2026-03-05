Российские туристы рассказали, где укрываются во время атак в Дубае

2 марта аэропорты ОАЭ в ограниченном режиме стали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В связи с невозможностью полетов над другими государствами Ближнего Востока самолеты в направлении России были направлены окружным маршрутом, в том числе через Пакистан.