Российские туристы рассказали, где укрываются во время атак в Дубае

Татьяна Харитонова сообщила, что обычно все идут на подземную парковку.

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Жители и туристы в Дубае во время атак укрываются на территории подземных парковок. Об этом сообщила ТАСС туристка из России Татьяна Харитонова, вынужденно остающаяся в Дубае после обострения на Ближнем Востоке.

«Обычно все на подземную парковку идут», — рассказала туристка, отвечая на вопрос ТАСС об организации укрытий в городе.

Она уточнила, что в одном из крупных туристических районов города, расположенном вдоль искусственного канала, Дубай Марине, где находится набережная, магазины и кафе, уменьшилось число гуляющих по сравнению с тем количеством, что было до военных действий. При этом обстановка в городе стала спокойнее.

Ранее она сообщила ТАСС, что рейс Air Arabia назначила на середину месяца дату вылета рейса из Дубая в Москву, перенесенного с 1 марта. «Обращались в их офис, они говорят никак раньше не получится», — дополнила туристка.

2 марта аэропорты ОАЭ в ограниченном режиме стали отправлять и принимать самолеты. В частности, были совершены два рейса в Москву из Абу-Даби и Дубая, а также рейсы из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В связи с невозможностью полетов над другими государствами Ближнего Востока самолеты в направлении России были направлены окружным маршрутом, в том числе через Пакистан.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

