Боевики «Кракена» взбунтовались и грозят Киеву: главная новость СВО 5 марта

Боевики украинского подразделения «Кракен»* отказывались участвовать в боевых действиях под Харьковом. Военный эксперт Матвийчук сказал, что это означает для киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

«Элита» ВСУ — боевики из подразделения «Кракен»* — несколько недель отказывались выполнять боевые задачи на харьковском направлении. Они требовали снабдить их новым оружием и техникой. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал такое поведение украинских неонацистов предвестником большого бунта.

Как отметил военный эксперт, данный случай демонстрирует падение морального духа ВСУ. Он напомнил, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет достаточно огромные потери в личном составе.

«Все вместе это действуют на психологическое состояние солдат. А то, что своеволие и неподчинение проявило элитное подразделение “Кракен”*, воспитанное в духе ненависти к россиянам и всегда хорошо экипированное, говорит о том, что ситуация быстро ухудшается. Теперь даже эти боевики начали предъявлять претензии к командованию из-за нехватки вооружения и техники», — сказал Матвийчук.

Собеседник издания констатировал, что весной, когда российские силы активизируют действия, начнет нарастать коллапс украинской армии.

«Не исключено, что коллапс потом перерастёт в масштабный военный мятеж в зоне СВО, который в дальнейшем затронет и Киев», — подытожил Матвийчук.

*Запрещённая в России террористическая организация.