Эксперт Никифоров: единые правила для ИИ ускорят его внедрение в учебный процесс

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Создание единых правил для использования искусственного интеллекта (ИИ) в России ускорит его внедрение в учебный процесс и применение на практике. Спрос вузов на нейросети в РФ растет, но они должны давать надежные данные, таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор EdTech-компании «Лань» Александр Никифоров.
Ранее сообщалось, что президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта, которая будет координировать внедрение ИИ в разных сферах, включая образование и подготовку специалистов.
«В собственной практике мы видим, что запрос университетов на нейросети с выверенной базой быстро растет. Например, в нашей нейросети “ЛаньGPT” ответы формируются на основе верифицированного контента электронной библиотечной системы, ссылки на источники легко проверяются. И если комиссия по вопросам развития искусственного интеллекта ускорит появление единых требований к качеству и безопасному использованию ИИ в учебном процессе, то вузы получат надежную инфраструктуру для образования и научных исследований», — сказал Никифоров.
Он пояснил, что разработчикам образовательных технологий официальное признание важности систематизации развития искусственного интеллекта может дать, прежде всего, экономический эффект. При наличии общих регламентов использования ИИ организациям будет проще создавать собственные модели и внедрять их в учебный процесс. И тренд в этой сфере уже обозначился: спрос будет расти не на «нейросеть ради нейросети», а на управляемые модели с четко обозначенным кругом источников, работающие в закрытом контуре, где происхождение данных прозрачно и легко проверяется.
Важна именно возможность идентифицировать корректность данных при написании курсовых и дипломных работ, диссертационных исследований, считает собеседник агентства. Эта проблема с развитием ИИ вышла на первый план — недавно Минобрнауки и РАН обратили внимание на необходимость пересмотра требований к диссертациям, особенно в гуманитарной сфере. По мнению экспертов, в этой области сам по себе «ровный» текст уже ничего не доказывает, поскольку с помощью универсальных нейросетей получить такой результат достаточно просто. Но вместе с тем возникают галлюцинации, выдуманные ссылки, правдоподобно выглядящий «ИИ-мусор», поэтому необходимо уточнить требования к проверяемости источников и самостоятельности исследования.
«Что надо сделать, чтобы вузы могли перейти от использования массы общедоступных моделей ИИ к управляемым нейросетям? В первую очередь, определить, где вообще цифровой помощник допустим, затем закрепить требования к источникам и ссылкам, настроить доступ к данным и обучить студентов и преподавателей работе с такими инструментами. В целом создание профильной комиссии по использованию ИИ можно рассматривать как один из первичных шагов в сторону, наверняка, последующей в будущем систематизации и институционализации использования технологий ИИ в различных сферах. Это не отменяет экспериментов на уровне компаний и университетов, но создает условия для того, чтобы пилотные проекты быстрее превращались в устойчивые продукты с понятными требованиями к качеству, безопасности и ответственности», — добавил эксперт.