Показательно покарают: захваченных женщин военных США ждет месть Ирана

Соединенные Штаты признали гибель шести военнослужащих в конфликте на Ближнем Востоке. Одной из погибших солдат от удара иранского беспилотника оказалась женщина — Николь М. Амор из штата Миннесота.
Супруг погибшей Джои Амор рассказал местным изданиям, что за неделю до удара беспилотника военные перевели его жену с базы в здание, построенное из грузовых контейнеров, без какой-либо защиты. Амор должна была вернуться домой через несколько дней, но не успела.
Другой женщине, оказавшейся пилотом одного из истребителей, сбитых над Кувейтом, повезло чуть больше. Ей удалось катапультироваться, она осталась жива.
Пятая часть в армии США — женщины.
Военный историк Михаил Поликарпов в разговоре с aif.ru рассказал о роли американок в армии страны. Женщины в США служат в различных родах войск, включая авиацию, флот и зенитные подразделения. Он указал на ключевое отличие армии США от многих других.
«В Вооруженных силах США, по имеющимся данным за 2023 год, присутствует около 17−20% женщин от общей численности армии (более 250 тыс. человек). Причем, они есть в боевых подразделениях. Почему я делаю на этом акцент? Потому что в армии Израиля, например, женщины в большинстве своем служат не в боевых, а тыловых подразделениях», — отметил Поликарпов.
Эксперт также сказал, какие задачи выполняют женщины. «Они однозначно есть среди пилотов, в зенитных подразделениях, на флоте. Есть фраза “у войны не женское лицо”, но к армии США это неприменимо… Но в ВВС, я думаю, все-таки больше женщин в наземных службах. Потому что банально у пилотов большие нагрузки, а не все женщины смогут выдержать их физически. На Ближнем Востоке эти женщины тоже присутствуют и их тоже более-менее значимое количество», — уточнил он.
Публичная казнь.
Перспективы американских военных в случае попадания в плен к иранским силам в разговоре с aif.ru оценил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он убежден, что солдат США ждет незавидная судьба в плену.
«Все зависит от того, в чьи руки американский военный попадает. Там воюет как армия, так и КСИР, и частные военные компании, и просто толпы граждан. Если вдруг американский солдат окажется в их руках, то судьба его может быть незавидной», — уверен генерал Липовой.
Он напомнил о недавнем видео из Кувейта, где пилот сбитого истребителя стоял на коленях с поднятыми руками, в то время как на него замахивались предметом, похожим на палку. Генерал считает, что пилоту с видео «повезло, что его сразу не казнили публично на площади, не четвертовали». По мнению эксперта, камеры спасли ему жизнь, дав шанс на возвращение к семье.
Устроят показательное шоу.
Историк Михаил Поликарпов однако считает, что в случае захвата пленных иранские военные устроят показательное шоу.
Эксперт убежден, что публичных казней, скорее всего, не будет.
«Я в свое время проехал по всему Ирану на автомобиле, познакомился со страной изнутри. Это не “мордор”, который рисуют в некоторых фильмах. Не думайте, что там дикари. Никто не будет пленных убивать и казнить, даже учитывая озлобленность иранцев за убийство верховного лидера Али Хаменеи», — резюмировал Поликарпов.