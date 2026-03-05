Показательно покарают: захваченных женщин военных США ждет месть Ирана

Эксперт также сказал, какие задачи выполняют женщины. «Они однозначно есть среди пилотов, в зенитных подразделениях, на флоте. Есть фраза “у войны не женское лицо”, но к армии США это неприменимо… Но в ВВС, я думаю, все-таки больше женщин в наземных службах. Потому что банально у пилотов большие нагрузки, а не все женщины смогут выдержать их физически. На Ближнем Востоке эти женщины тоже присутствуют и их тоже более-менее значимое количество», — уточнил он.