Врач Молочкова предупредила об опасности букетов из лилий и хризантем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Лилии, хризантемы, герберы и подсолнухи могут стать виновниками аллергической реакции. При выборе букета в подарок следует отдать предпочтение цветам, обладающим тремя качествами: низкой аллергенностью, отсутствием резкого запаха и малым количеством пыльцы, сообщила ТАСС врач-аллерголог клинико-диагностического центра (КДЦ) «Ромашка» Минздрава Подмосковья Александра Молочкова.
«Самый красивый подарок может стать причиной проблем со здоровьем. Выбор цветов на 8 Марта — это не только вопрос эстетики, но и безопасности для тех, кто склонен к аллергии. С точки зрения аллерголога, идеальный букет должен обладать тремя качествами: низкой аллергенностью, отсутствием резкого запаха и малым количеством пыльцы», — сказала она.
Так, по словам врача, из списка подарков, если неизвестно о наличии или отсутствии аллергии у получательницы, следует исключить лилии. Они обладают очень сильным, удушающим ароматом, который может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека. Кроме того, их пыльца — мощнейший аллерген. «Если уж очень хочется подарить лилии, выбирайте сорта без тычинок (махровые) или сразу удаляйте пыльники», — отметила Молочкова.
Также она предостерегла от дарения хризантемы. Они относятся к семейству сложноцветных, которые, в свою очередь, являются частыми виновниками аллергии. Пыльца хризантем легкая и быстро распространяется по помещению. Также из-за пыльцы или сильного запаха не рекомендуется дарить герберы, подсолнухи, ландыши и полевые цветы.
«Если букет уже подарили, не ставьте его в спальне. Меняйте воду каждый день, чтобы в ней не размножались бактерии. И помните: лучший подарок для женщины с аллергией — это не срезанные цветы, а живое растение в горшке или красивый комнатный цветок», — добавила аллерголог.
Наиболее безопасными «цветочными подарками» специалист назвала тюльпаны, нарциссы и розы — это гипоаллергенные или обладающие низкой аллергенностью варианты. Также если получательница любит цветы в горшке, то можно отдать предпочтение орхидее в горшке — у этого цветка плотная пыльца, которая практически не летает в воздухе.