Врач Молочкова предупредила об опасности букетов из лилий и хризантем

Так, по словам врача, из списка подарков, если неизвестно о наличии или отсутствии аллергии у получательницы, следует исключить лилии. Они обладают очень сильным, удушающим ароматом, который может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека. Кроме того, их пыльца — мощнейший аллерген. «Если уж очень хочется подарить лилии, выбирайте сорта без тычинок (махровые) или сразу удаляйте пыльники», — отметила Молочкова.