В Омске восстановили движение троллейбусов до ОНПЗ

В Омске восстановлено движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4 и 8, в том числе с проездом до остановки «Омский НПЗ». Работы на тяговой подстанции в районе Нефтяников завершены, что позволило вернуть общественный транспорт на привычные схемы движения с пятого марта.
Накануне по улице Нефтезаводской был выполнен успешный тестовый прогон троллейбуса, подтвердивший готовность инфраструктуры к возобновлению пассажирских перевозок. Восстановление маршрутов затронуло тысячи жителей города, использующих общественный транспорт для поездок на работу и по личным делам.
Информация о графиках и интервалах движения, а также о фактическом местоположении транспортных средств доступна на официальном ресурсе перевозчика.
