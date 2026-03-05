В Омске восстановили движение троллейбусов до ОНПЗ

В Омске восстановлено движение троллейбусов по маршрутам № 2, 4 и 8, в том числе с проездом до остановки «Омский НПЗ». Работы на тяговой подстанции в районе Нефтяников завершены, что позволило вернуть общественный транспорт на привычные схемы движения с пятого марта.