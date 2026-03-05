В Иркутской области усилят контроль за ледовой переправой на Ольхоне

На Ольхоне усилят контроль за ледовой переправой. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, автомобилистов, которые будут ездить вне официальной переправы, оштрафуют. Напомним, в 2026 году добраться на остров можно по новому маршруту: от местности Халы (Хадарта) на материке до залива Иркутская Губа на острове.
— Если люди выезжают на ледовую переправу, то нужно учитывать предполагаемый срок действия зимника. На днях на Ольхон вновь выезжала межведомственная команда, — уточнил глава Приангарья.
На Ольхоне теперь регулярно вывозят мусор, а топливо и продукты привозят без перебоев. Власти региона поговорили с жителями и объяснили, как будут контролировать выезд на лед и обеспечивать безопасность.
