Война с Ираном обернется катастрофой для США: прогноз американского эксперта

«По сути, весь мир сейчас сосредоточен на этой войне», — отметил экс-советник главы американского оборонного ведомства.
Макгрегор предупредил, что доллар теряет позиции, что обернется для экономики США катастрофой.
Вместе с тем эксперт полагает, что страны Персидского залива в конечном итоге выступят против Вашингтона, и американцам придется покинуть регион. «Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США и Израиль, и тем сильнее выглядит Иран. Я думаю, что Иран выживет», — подчеркнул он.
Аналитик обратил внимание, что власти Ирака уже хотят вывода американских войск. «Для США это превращается в надвигающуюся катастрофу», — резюмировал он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.
Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис рассказал о проблемах США с противовоздушной обороной. По его словам, из-за нехватки систем ПВО у американских военных Иран продолжает успешно поражать цели.