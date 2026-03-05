Война с Ираном обернется катастрофой для США: прогноз американского эксперта

Вместе с тем эксперт полагает, что страны Персидского залива в конечном итоге выступят против Вашингтона, и американцам придется покинуть регион. «Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США и Израиль, и тем сильнее выглядит Иран. Я думаю, что Иран выживет», — подчеркнул он.