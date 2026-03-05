Ричмонд
Война с Ираном обернется катастрофой для США: прогноз американского эксперта

Аналитик Макгрегор: США ждет катастрофа и уход с Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала предрек США серьезные потери из-за начавшегося на Ближнем Востоке конфликта. Согласно прогнозу Макгрегора, война в Персидском заливе затронет Индию, Турцию, Европу и Северо-Восточную Азию.

«По сути, весь мир сейчас сосредоточен на этой войне», — отметил экс-советник главы американского оборонного ведомства.

Макгрегор предупредил, что доллар теряет позиции, что обернется для экономики США катастрофой.

Вместе с тем эксперт полагает, что страны Персидского залива в конечном итоге выступят против Вашингтона, и американцам придется покинуть регион. «Чем дольше длится война, тем слабее выглядят США и Израиль, и тем сильнее выглядит Иран. Я думаю, что Иран выживет», — подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание, что власти Ирака уже хотят вывода американских войск. «Для США это превращается в надвигающуюся катастрофу», — резюмировал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис рассказал о проблемах США с противовоздушной обороной. По его словам, из-за нехватки систем ПВО у американских военных Иран продолжает успешно поражать цели.

