В Башкирии ударят 20-градусные морозы

В Башкирии 5 марта утром ударят морозы до −15, днем потеплеет.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании утром в четверг, 5 марта. По словам синоптиков, температура воздуха опустится до −15 градусов, а на дорогах и тротуарах ожидается сильная гололедица.

Пешеходам советуют быть особенно осторожными на лестницах и ступеньках у подъездов, а водителям — строго соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Однако мороз простоит недолго. Уже вечером в пятницу, 6 марта, столбики термометров поднимутся почти до нуля. Но расслабляться рано, так как следующая неделя начнется с новых 20-градусных морозов, обещают метеорологи.

