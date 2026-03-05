Юридическая лазейка: Life узнал, как заставить работодателя раскошелиться при увольнении

Когда человек увольняется, он обычно думает о том, какую сумму получит в последний рабочий день. Однако важно учитывать не только размер выплаты, но и то, будет ли с неё удержан налог. От этого напрямую зависит, сколько денег окажется «на руках». Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.