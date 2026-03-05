Правительство КНР хочет построить «Здоровый Китай»: сколько будут жить люди

Пекин твердо встал на путь к «Здоровому Китаю». Власти планируют увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. Руководство намерено достичь цели к 2030 году. Так сказано в докладе о работе правительства страны.
Власти планируют превратить Китай в «спортивную державу». Так удастся достичь результатов в вопросе средней продолжительности жизни.
В докладе подводится итог прошедшей пятилетки. Отмечается, что за это время средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае выросла уже до 79,25 лет.
В документе также утверждается, что Пекин выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир. Китай считает важным продвижение идей о безопасности и диалоге цивилизаций. Страна намерена противостоять гегемонии и политике силы.