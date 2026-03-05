Весна отменяется: новый циклон несет нетипичную для марта погоду

Начало марта в Москве и области выдалось довольно теплым и многообещающим. С первых чисел весны потеплело, а снег начал таять.
Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru сообщил, что радоваться приходу весны пока рано — погода еще успеет удивить.
Какая погода ждет жителей столичного региона на этой неделе и когда резко похолодает — в материале aif.ru.
Теплая рабочая неделя сменится морозами.
На первой рабочей неделе весны сохранится довольно теплая погода. Температура, по словам Ильина, будет чуть выше 0 градусов днем и чуть ниже — ночью.
«До пятницы будут сохраняться слабоположительные температуры в дневные часы и слабоотрицательные — в ночные часы, с морозами до 0…-5 градусов», — отметил специалист.
Но в выходные ситуация кардинальным образом изменится. Накануне 8 марта на столичный регион обрушатся довольно серьезные для весны морозы.
«Погода в выходные начнет резко меняться, в ночные часы похолодает до −12…-17 градусов. Мороз будет держаться и в начале следующей недели, днем в понедельник и вторник — 9 и 10 марта — ожидается дневная температура в пределах −6…-11 градусов», — пояснил эксперт.
Ильин добавил, что о приходе климатической весны говорить пока рано. Погода еще успеет удивить.
Вместе с холодом придут снегопады.
Начавшиеся в начале этой недели снегопады продолжатся и к выходным, но с небольшим перерывом.
«На этой рабочей неделе существенных осадков уже не будет, однако в субботу снова ожидаются небольшие снегопады», — пояснил эксперт.
Ильин добавил, что снегопады, которые начнутся в выходные, связаны с циклоном, из-за которого на столичный регион обрушатся морозы.
Таким образом предпраздничный день и 8 марта будут во многом напоминать не весну, а зиму.
Весна в 2025 году будет затяжной.
Несмотря на предстоящие морозы, синоптики единогласно утверждают, что самые суровые холода и рекордные снегопады остались позади. Однако приход весны в этом году все равно будет долгим и постепенным.
Основная причина — большое количество снега, накопившегося за зиму. Его таяние потребует времени и устойчивого тепла.
«Весна неуклонно наступает. В этом году она будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы. Понадобится время и много тепла, чтобы их растопить. Поэтому пройдет немало времени, пока солнце справится. Думаю, снег будет лежать до апреля», — объяснил Ильин.
Эксперт уточнил, что благодаря затяжному периоду таяния снега ожидается умеренная интенсивность половодья.
«Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная. Может быть, местами где-то серьёзные проблемы могут возникнуть из-за заторов. Если бы пошло быстрое снеготаяние, тогда бы половодье было более серьезным», — добавил он.
Ранее синоптик рассказала, когда в Москве начнется весна.