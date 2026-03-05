В ГД россиянам назвали варианты отказа от домашнего телефона: навсегда или временно

Россияне могут отказаться от домашнего телефона навсегда или временно, в зависимости от обстоятельств. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
В частности, отказаться от телефона можно, если он не используется. В то же врем я при продаже квартиры отказ от услуги является необходимым, так как городской телефон регистрируется не на квартиру. Счета за оплату будут поступать бывшему собственнику жилья, если он не откажется от телефона.
«Для этого необходимо подать заявление с соответствующей просьбой напрямую к оператору связи, чаще всего им выступает “Ростелеком”. Перед отключением телефона необходимо погасить задолженность в случае её наличия», — сказал Колунов RT.
Также он напомнил о возможности приостановки работы городского телефона с возможностью сохранения номера в случае временного отъезда. Платить за телефон при этом не потребуется, добавил парламентарий.
