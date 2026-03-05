Запуск японской ракеты Kairos 3 пришлось аварийно прервать через несколько минут

Твёрдотопливная трёхступенчатая ракета Kairos имеет длину 18 метров и вес около 23 тонн. Разработка ведётся с 2018 года, а компания планирует к 2030-м запускать около тридцати таких ракет в год по коммерчески конкурентным ценам. В будущем мощность ракет предполагается увеличить, чтобы выводить на орбиту более крупные спутники.