Эксперт Фадеев: учения помогли спастись всему экипажу «Арктик Метагаз»

Глава экспертного совета по развитию Арктики при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга отметил, что надежность газовоза подтверждает эффективность усилий РФ в освоении Арктики.

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Регулярные учения по борьбе за живучесть судна — комплекс оперативных мероприятий по его спасению — позволили экипажу газовоза «Арктик Метагаз», атакованному безэкипажными катерами Украины в Средиземном море, спастись в полном составе. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в нефтегазовой отрасли, глава экспертного совета по развитию Арктики при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

«На судне такого класса постоянно проводятся учения по борьбе за живучесть судна. Наработанные навыки и компетенции, уверен, позволили экипажу спастись. Два человека пострадали, но все-таки все живы», — сказал Фадеев.

Он отметил, что газовоз «Арктик Метагаз» был специально спроектирован в 2003 году для работы на Северном морском пути, и его надежность подтверждает эффективность усилий РФ в освоении Арктики. «Если посмотреть на это под другим углом, то можно однозначно констатировать, что работать в Арктике мы научились не только эффективно, но и безопасно. Как бы это странно не прозвучало, сегодняшний инцидент это лишний раз подчеркнул», — сказал эксперт.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
