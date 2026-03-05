Эксперт Фадеев: учения помогли спастись всему экипажу «Арктик Метагаз»

Он отметил, что газовоз «Арктик Метагаз» был специально спроектирован в 2003 году для работы на Северном морском пути, и его надежность подтверждает эффективность усилий РФ в освоении Арктики. «Если посмотреть на это под другим углом, то можно однозначно констатировать, что работать в Арктике мы научились не только эффективно, но и безопасно. Как бы это странно не прозвучало, сегодняшний инцидент это лишний раз подчеркнул», — сказал эксперт.