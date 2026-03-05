Ash-Sharq: база США вблизи иракского Эрбиля подверглась атаке с воздуха

Военная база США снова подверглась атаке. Удары нанесены с воздуха. Сообщается о крупной бомбардировке. Удары совершены по базе Харир вблизи иракского города Эрбиль. Так заявляет телеканал Ash-Sharq.
По имеющимся сведениям, базу атаковали ночью 5 марта. На базе находились американские военные. О жертвах информации не поступало.
«Американская база Харир около Эрбиля подверглась бомбардировке», — сказано в материале телеканала.
Этой ночью КСИР ударил по ряду объектов в Тель-Авиве. Утверждается, что военные начали массированную атаку на Израиль. КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны на территории Тель-Авива. Атака совершена с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Израильская сторона не подтверждала эти заявления.