Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ash-Sharq: база США вблизи иракского Эрбиля подверглась атаке с воздуха

Американская база Харир подверглась бомбардировке.

Источник: Комсомольская правда

Военная база США снова подверглась атаке. Удары нанесены с воздуха. Сообщается о крупной бомбардировке. Удары совершены по базе Харир вблизи иракского города Эрбиль. Так заявляет телеканал Ash-Sharq.

По имеющимся сведениям, базу атаковали ночью 5 марта. На базе находились американские военные. О жертвах информации не поступало.

«Американская база Харир около Эрбиля подверглась бомбардировке», — сказано в материале телеканала.

Этой ночью КСИР ударил по ряду объектов в Тель-Авиве. Утверждается, что военные начали массированную атаку на Израиль. КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны на территории Тель-Авива. Атака совершена с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Израильская сторона не подтверждала эти заявления.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше