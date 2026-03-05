Ash-Sharq: база США вблизи иракского Эрбиля подверглась атаке с воздуха

Этой ночью КСИР ударил по ряду объектов в Тель-Авиве. Утверждается, что военные начали массированную атаку на Израиль. КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны на территории Тель-Авива. Атака совершена с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Израильская сторона не подтверждала эти заявления.