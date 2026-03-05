В ОП предложили сделать бесплатным вход в музеи для детей и студентов-очников

«У нас идет борьба за молодежь, борьба между нашим культурным достоянием и гаджетами, интернетом и соцсетями. У нас до сих пор для детей вход в музеи и на выставки платный. Я считаю, что нам, безусловно, надо сделать вход бесплатным для детей до 18 лет и для студентов очных отделений до 23 лет», — сказал Гриб.