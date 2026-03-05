В ОП предложили сделать бесплатным вход в музеи для детей и студентов-очников

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вход в музеи и выставочные центры для детей до 18 лет и студентов очных отделений до 23 лет должен быть бесплатным. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«У нас идет борьба за молодежь, борьба между нашим культурным достоянием и гаджетами, интернетом и соцсетями. У нас до сих пор для детей вход в музеи и на выставки платный. Я считаю, что нам, безусловно, надо сделать вход бесплатным для детей до 18 лет и для студентов очных отделений до 23 лет», — сказал Гриб.
Он отметил, что огромные очереди у музеев тот час же, конечно, не выстроятся, но это даст молодому поколению возможность посещать культурные центры в любое время.
«Сейчас некоторые музеи предоставляют право бесплатного посещения раз в месяц, проводятся такие акции, как, например, “Ночь в музее”, но этого явно недостаточно. Бесплатный вход будет хорошим подспорьем в наше непростое время для семей с детьми, а также позволит проводить уроки и различные занятия по приобщению к культуре для школьников прямо в музеях», — полагает Гриб.
Он напомнил, что право бесплатного посещения музеев есть у многодетных семей, но этого недостаточно. «Считаю, что в век борьбы между online и offline бесплатный доступ к нашему культурному наследию — в музеи и на выставки — для всех детей будет хорошим шагом для воспитания нашей молодежи, ведь культура является одним из главных для этого инструментов», — подчеркнул Гриб.