Огромные ядовитые медузы размером с кастрюлю заполонили популярный курорт

Берега турецкого курорта Анталья заполнили крупные медузы, опасные для человека.

Берега турецкого курорта Анталья заполнили крупные медузы, опасные для человека. Об этом агентству IHA рассказал научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.

По его словам, речь идет о медузах вида Rhopilema nomadica, которых также называют медузами-кочевниками. Эти животные попали в Средиземное море через Суэцкий канал и постепенно движутся на запад.

Ученый пояснил, что большое скопление медуз у берегов Антальи связано с сильным ветром, который дует уже около десяти дней. Из-за течений огромное количество медуз оказалось в Анталийском заливе.

По словам специалиста, опасность для людей может сохраняться до июня, пока вода в море не станет теплее.

Гекоглу отметил, что купающимся лучше не прикасаться к медузе-кочевнику. Она может достигать размеров большой кастрюли, весить до десяти килограммов, а длина ее щупалец бывает около полутора метров.

Если человек все же коснулся медузы, необходимо обработать кожу аммиаком, промыть место горячей водой и использовать антигистаминный крем.

Ранее сообщалось, что аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы- «призрака», размеры которой сравнили с автобусом.

