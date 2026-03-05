Огромные ядовитые медузы размером с кастрюлю заполонили популярный курорт

Берега турецкого курорта Анталья заполнили крупные медузы, опасные для человека. Об этом агентству IHA рассказал научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.
По его словам, речь идет о медузах вида Rhopilema nomadica, которых также называют медузами-кочевниками. Эти животные попали в Средиземное море через Суэцкий канал и постепенно движутся на запад.
Ученый пояснил, что большое скопление медуз у берегов Антальи связано с сильным ветром, который дует уже около десяти дней. Из-за течений огромное количество медуз оказалось в Анталийском заливе.
По словам специалиста, опасность для людей может сохраняться до июня, пока вода в море не станет теплее.
Гекоглу отметил, что купающимся лучше не прикасаться к медузе-кочевнику. Она может достигать размеров большой кастрюли, весить до десяти килограммов, а длина ее щупалец бывает около полутора метров.
Если человек все же коснулся медузы, необходимо обработать кожу аммиаком, промыть место горячей водой и использовать антигистаминный крем.
Ранее сообщалось, что аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы- «призрака», размеры которой сравнили с автобусом.
Читайте также: Учительница совратила школьника 22 раза в машине и по видеосвязи.