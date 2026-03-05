Восемь аэропортов России возобновили штатную работу

Сообщения об отмене ограничений появились 5 марта в 6 утра. В пресс-службе Росавиации пояснили, что аэропорты закрывали для гражданских самолётов ради безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета и посадки непосредственно в авиагаванях.
Напомним, часом ранее Росавиация сняла временные запреты на полёты в четырёх аэропортах Поволжья. Авиагавани в Пензе, Ульяновске, Самаре и Саратове также открыли для приёма и выпуска воздушных судов.
