Восемь аэропортов России возобновили штатную работу

Сообщения об отмене ограничений появились 5 марта в 6 утра. В пресс-службе Росавиации пояснили, что аэропорты закрывали для гражданских самолётов ради безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета и посадки непосредственно в авиагаванях.