Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере около берегов Кувейта и утечке нефти

Взрыв произошел около танкера возле берегов Кувейта. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) на официальном сайте.

Взрыв произошел около танкера возле берегов Кувейта. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) на официальном сайте.

Уточняется, что корабль стоял на якоре в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. Капитана танкера рассказал, что взрыв произошел с левого борта, после чего он увидел небольшое судно, которое покидало этот район. В воду из грузового резервуара произошло попадание нефти.

В результате инцидента никто не пострадал, возгораний не зафиксировано. В то же время ожидается, что утечка нефти может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

4 марта десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном. При этом сам Ормузский пролив, как видно на картах, остается практически пустым.

Военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом ранее сообщил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше