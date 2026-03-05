Ритм референдума: роботы и молодежь Алматы задали темп весне

«Наша сила в единстве. Развитие страны начинается с ответственности каждого из нас. Если мы хотим видеть Казахстан сильным, современным и процветающим, мы должны участвовать в процессах, которые определяют его будущее. Референдум — это возможность высказать свое мнение, и голос молодежи здесь особенно важен, потому что именно вам строить страну завтрашнего дня. Поэтому призываю всех 15 марта поддержать референдум», — заявил он.