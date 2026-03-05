Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия может перекрыть газ: Германия готовится к худшему

Focus: из-за остановки газа из России вырастут цены на энергоносители.

Источник: Комсомольская правда

В Германии зреют опасения в связи с возможной остановкой поставок российского газа на фоне ближневосточного конфликта. Как пишет немецкий журнал Focus, решение Москвы, если оно последует, может обрушить и без того шаткий европейский энергорынок.

Сценарий с прекращением поставок газа из России, пишут авторы, приведет к новому витку роста цен на энергоносители.

Кроме того, авторы издания уверены, что конфликт США и Израиля с Ираном может привести к повышению цен на продукты питания.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может сама досрочно прекратить поставки газа в Европу, опередив возможные ограничения со стороны ЕС. По словам главы государства, РФ выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров, чем продолжать работу с ненадежными европейскими контрагентами. Путин уточнил, что поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка Европы.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд ранее допустил, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Европы может возобновить обсуждение вопроса импорта российского газа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше