Россия может перекрыть газ: Германия готовится к худшему

В Германии зреют опасения в связи с возможной остановкой поставок российского газа на фоне ближневосточного конфликта. Как пишет немецкий журнал Focus, решение Москвы, если оно последует, может обрушить и без того шаткий европейский энергорынок.
Сценарий с прекращением поставок газа из России, пишут авторы, приведет к новому витку роста цен на энергоносители.
Кроме того, авторы издания уверены, что конфликт США и Израиля с Ираном может привести к повышению цен на продукты питания.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может сама досрочно прекратить поставки газа в Европу, опередив возможные ограничения со стороны ЕС. По словам главы государства, РФ выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров, чем продолжать работу с ненадежными европейскими контрагентами. Путин уточнил, что поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка Европы.
Министр энергетики Норвегии Терье Осланд ранее допустил, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Европы может возобновить обсуждение вопроса импорта российского газа.