Россия может перекрыть газ: Германия готовится к худшему

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может сама досрочно прекратить поставки газа в Европу, опередив возможные ограничения со стороны ЕС. По словам главы государства, РФ выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров, чем продолжать работу с ненадежными европейскими контрагентами. Путин уточнил, что поручит кабмину проработать выход РФ с газового рынка Европы.