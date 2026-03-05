Трибунал для Зеленского: отряд боевиков готовит резкий захват Киева

«Этот случай демонстрирует падение морального духа в рядах ВСУ. Дело в том, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет потери достаточно огромные в личном составе. И тот факт, что своеволие и неподчинение проявило элитное подразделение “Кракена”*, воспитанное в духе ненависти к россиянам, говорит о том, что ситуация для противника усугубляется очень быстро», — отметил Матвийчук.