Нарастающий кризис в рядах украинской армии вышел на новый уровень. Боевики нацформирования «Кракен»* открыто саботируют приказы командования. Неонацисты, которые позиционировались как «элита» Главного управления разведки (ГУР) Украины, на несколько недель исчезли с линии боевого соприкосновения.
Боевики ставят ультиматумы командирам.
По данным СМИ, подразделение «Кракен»* отказывалось выдвигаться на позиции до тех пор, пока не получит новое вооружение и так называемые «волонтерские автомобили». Этот случай демонстрирует критическое падение дисциплины в ВСУ, где даже приближенные к киевскому режиму силовики ставят ультиматумы командирам.
Проблема носит системный характер. Накануне появилась информация, что боевики нацбата «Айдар»* также были замечены в самовольном перемещении в сторону позиций погранслужбы Украины в Сумской области. Солдаты бегут с линии боестолкновений, не желая гибнуть в мясных штурмах из-за отсутствия поддержки и боеприпасов.
«Недовольство выльется в мятеж».
Военный обозреватель, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru заявил, что ситуация для Киева усугубляется с катастрофической скоростью. Эксперт подчеркнул, что отказ «Кракена»* воевать — это тревожный звонок для офиса Зеленского.
«Этот случай демонстрирует падение морального духа в рядах ВСУ. Дело в том, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет потери достаточно огромные в личном составе. И тот факт, что своеволие и неподчинение проявило элитное подразделение “Кракена”*, воспитанное в духе ненависти к россиянам, говорит о том, что ситуация для противника усугубляется очень быстро», — отметил Матвийчук.
Весной ситуация взорвется.
По его словам, у боевиков «Кракена»* большие связи наверху. Но даже они начали предъявлять претензии к командованию из-за нехватки вооружения и техники. Это означает, что коллапс охватил все уровни украинской армии.
Анатолий Матвийчук прогнозирует, что весной, когда российские силы активизируют наступательные действия, потери ВСУ станут еще более ощутимыми. В этих условиях нарастающий коллапс может перерасти в масштабный военный мятеж.
«Не исключено, что он перекинется и на Киев. Сегодня украинские солдаты разных подразделений все чаще становятся в позу, отказываются выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры», — добавил эксперт.
Зеленский думает только о побеге.
При этом полковник в отставке считает, что сам Владимир Зеленский вряд ли пострадает от рук собственных военных. По мнению аналитика, глава киевского режима осознает главные задачи: сохранить свою жизнь и успеть вывести наворованные капиталы на Запад.
Напомним, что ранее российские военнослужащие ликвидировали целый взвод боевиков «Кракена»* в ходе освобождения населенного пункта Бересток. Кроме того, силовики сообщают о расширении стихийных кладбищ военнослужащих ВСУ в Харьковской области, что косвенно подтверждает огромные потери противника.
*Организация запрещена на территории РФ.