Россиян призвали соблюдать правила «цифровой гигиены»: как избавиться от риска утечки данных

Пользователи Сети не смогут полностью «удалиться из интернета». Однако соблюдение правил «цифровой гигиены» избавит от риска утечки данных. Об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в диалоге с «Лентой.ру». Он призвал закрывать персональные данные в Интернете.