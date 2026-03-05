Россиян призвали соблюдать правила «цифровой гигиены»: как избавиться от риска утечки данных

Пользователи Сети не смогут полностью «удалиться из интернета». Однако соблюдение правил «цифровой гигиены» избавит от риска утечки данных. Об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в диалоге с «Лентой.ру». Он призвал закрывать персональные данные в Интернете.
Юрист уточнил, что о человеке в Сети можно отыскать практически любую информацию. Данные формируются из фотографий со сведениями о месте съемки, профилей и истории запросов в поисковиках. При этом основным источником остаются утечки из баз данных различных онлайн-сервисов, отметил эксперт.
«По возможности закройте профили в соцсетях для посторонних. Убедитесь, что ваш номер телефона скрыт в настройках Telegram и других мессенджеров. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно», — порекомендовал Александр Хаминский.
В России внедрили новые меры по борьбе с мошенничеством. Теперь россиянам стоит учитывать нововведения при снятии наличных. Под ограничение может попасть и крупный перевод.