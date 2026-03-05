Россияне в ОАЭ опровергли слухи о панике и «вымершем городе»

«Обстановка спокойная. Иногда слышны звуки сбивания БПЛА, не больше. Конечно, имеются люди, кто думает убегать из страны. Больше ненужной паники на этом фоне. Все не так страшно, как пишут в новостях. Сейчас много фейковых видео и фотографий, этим наводят страх», — сказала собеседница агентства, добавив, что местные жители и туристы все так же купаются в море, отдыхают на пляжах и гуляют по торговым центрам.