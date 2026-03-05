Россияне в ОАЭ опровергли слухи о панике и «вымершем городе»

ХАБАРОВСК/КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Обстановка в ОАЭ относительно спокойная, несмотря на продолжающуюся работу ПВО. Об этом ТАСС сообщил россиянин Илья Овчинников, который находится в Дубае в ожидании вывозного рейса.
Он отдыхал в ОАЭ вместе с женой по туру от одного из туроператоров. В Москву должны были вернуться 28 февраля рейсом авиакомпании Utair. Но воздушное пространство практически полностью закрыли, людей развезли по гостиницам, рассказал россиянин.
«Сидим на чемоданах. Иногда ходим гулять на фонтаны у Бурдж-Халифы, где продолжается лазерное шоу. Пляжи открыты, проблем никаких нет. Накануне сходили на пляж первый раз. До этого наши собратья по несчастью ходили», — сказал Овчинников.
Он отметил, что ситуация не сильно сказалась на жизни в городе. «То, что пишут, что город вымер, — я бы так не сказал. В “Дубай молле” народу очень много, на фонтанах не протолкнуться. Туристы гуляют, ходят на пляж, по магазинам. Местные работают по своему обычному графику. Заведения, [кафе, рестораны] забиты», — сказал собеседник агентства, добавив, что все ведут себя спокойно, в том числе иностранцы.
Россиянка, постоянно проживающая в ОАЭ, также рассказала ТАСС, что обстановка довольно спокойная, несмотря на большое количество фейков о ситуации в стране на фоне конфликта в Иране.
«Обстановка спокойная. Иногда слышны звуки сбивания БПЛА, не больше. Конечно, имеются люди, кто думает убегать из страны. Больше ненужной паники на этом фоне. Все не так страшно, как пишут в новостях. Сейчас много фейковых видео и фотографий, этим наводят страх», — сказала собеседница агентства, добавив, что местные жители и туристы все так же купаются в море, отдыхают на пляжах и гуляют по торговым центрам.
О конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
На момент начала конфликта на Ближнем Востоке отдыхали организованно 23,5 тыс. российских туристов, из них более 90% в ОАЭ. При этом общее число находящихся там граждан РФ гораздо больше, сообщал накануне министр экономического развития страны Максим Решетников.