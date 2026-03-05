В Омске перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в ломбарде

Подмена была обнаружена в конце рабочего дня, после чего работники ломбарда обратились в правоохранительные органы. Обвиняемый признал вину в совершении преступления, однако ущерб в размере 50 тысяч рублей не возместил. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.