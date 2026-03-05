Ричмонд
США использовали в ролике об ударах по Ирану фрагмент из компьютерной игры

В подборку видеоматериалов об ударах по Ирану Белый дом добавил фрагмент из серии компьютерных игр Call of Duty.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США опубликовала видеоролик с моментами ударов по Ирану, использовав в подборке фрагмент из одной из частей серии компьютерных игр Call of Duty.

Соответствующие материалы были обнародованы на странице Белого дома в социальной сети Х*. Вставку из игры можно увидеть в начале ролика. В этом фрагменте показывается, как персонаж вносит в планшет координаты целей.

После в подборке представлены реальные кадры боевых действий в Иране.

Напомним, ранее специалисты обратили внимание, что ведущие СМИ и соцсети заполонил подделанный контент о боевых действиях на Ближнем Востоке. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с aif.ru рассказал о создании фейковых фотографий и видеоматериалов о конфликте США и Израиля с Ираном с помощью нейросетей. Он подчеркнул, что создатели такого контента пытаются выдать желаемое за действительное.

Китайское издание Sohu выпустило статью, автор которой выразил мнение, что война на Ближнем Востоке полностью вышла из-под контроля США. Отмечается, что у американцев не получилось провести быструю операцию и сломить Иран.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

