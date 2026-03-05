США использовали в ролике об ударах по Ирану фрагмент из компьютерной игры

Напомним, ранее специалисты обратили внимание, что ведущие СМИ и соцсети заполонил подделанный контент о боевых действиях на Ближнем Востоке. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с aif.ru рассказал о создании фейковых фотографий и видеоматериалов о конфликте США и Израиля с Ираном с помощью нейросетей. Он подчеркнул, что создатели такого контента пытаются выдать желаемое за действительное.