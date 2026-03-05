Минздрав готовит правила оказания первой помощи для немедицинских профессий

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минздрав России ведет работу по подготовке правил оказания первой помощи теми категориями работников, которые по закону обязаны ее оказывать. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Андрей Колодкин.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Актион медицина» сообщила о том, что многие российские врачи не оказывают первую помощь в экстренных ситуациях из-за страха ответственности. Около трети медиков признались, что думали о возможных негативных последствиях, а 16,6% отказались вмешиваться.
«В настоящее время нами ведется работа по подготовке проектов отдельных порядков оказания первой помощи теми категориями работников, которые по закону обязаны оказывать первую помощь. А также по утверждению новых составов комплектов и укладок для оказания такой помощи», — сказал он.
Эксперт добавил, что Минздравом РФ при участии профессионального сообщества также разработан учебно-методический комплекс. Он рекомендован для обучения различных категорий граждан, оказывающих первую помощь, и содержит учебные пособия, плакаты, видеодемонстрации приемов.