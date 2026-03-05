Ричмонд
В Тегеране готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Ирана Хаменеи

Прощание с Хаменеи пройдет в мечети Имама Хомейни в центральном районе Тегерана Мосалла.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Али Хаменеи. Об этом 5 марта информировало государственное телевидение Ирана.

Изначально церемонию планировалось начать 4 марта в 22:00 по местному времени и растянуть на три дня, однако власти приняли решение перенести дату из-за ожидаемого наплыва желающих проститься с главой государства.

Прощание с Хаменеи должно пройти в мечети Имама Хомейни в центральном районе Тегерана Мосалла. Точная дата начала траурных церемоний пока не сообщалась.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Хаменеи.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что любой политик, который придет к власти в Иране, автоматически станет мишенью для израильских сил.

