Атака призраков в Иране: США активно применяет оружие, бьющее по сознанию

После начала боевых действий на Ближнем Востоке американская социальная сеть Х* превратилась в арену информационной войны. Платформу захлестнула волна дезинформации: старые видео, кадры из других конфликтов и откровенно сгенерированные нейросетями изображения набирают миллионы просмотров, маскируясь под актуальные репортажи с места событий. Пользователи также выдают сцены из видеоигр за реальные боевые действия. Примеры включают фейковые видео сбитых израильских истребителей, якобы успешных ударов ЦАХАЛ по иранской военной технике, удары по портам и фото дворца Хаменеи.