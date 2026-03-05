ДТП без полиции: сколько выплатили пострадавшим казахстанцам

С 2024 года в Казахстане действует Европротокол, с помощью которого водители могут сами оформлять несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) без привлечения полиции и суда, но при этом получать страховые выплаты. Главное условие для решения таких конфликтов на дороге — у обоих водителей-участников ДТП должно быть установлено специальное мобильное приложение Europrotocol (или альтернативы: DTP.kz, Halyk Kazakhstan и интернет-ресурсы страховых компаний).
Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с момента запуска и по состоянию на 1 января 2026 года Европротоколом воспользовались порядка 25 тыс. раз. Через упрощенную процедуру оформления ДТП казахстанцы получили около 4,9 млрд тенге страховых выплат. Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. Максимальная сумма ущерба не должна превышать 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 432 500 тенге в 2026 году.
У участников при этом должны быть действующие полисы обязательного автострахования и единое мнение по поводу того, кто виноват в происшествии. Оформление ДТП происходит в онлайн-режиме. Казахстанцам нужно зарегистрироваться в сервисе, приложить фото- и видеоматериалы, заполнить декларацию и отправить документы в страховую компанию. После того как заявку примут, можно будет уехать с места происшествия.