ДТП без полиции: сколько выплатили пострадавшим казахстанцам

Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с момента запуска и по состоянию на 1 января 2026 года Европротоколом воспользовались порядка 25 тыс. раз. Через упрощенную процедуру оформления ДТП казахстанцы получили около 4,9 млрд тенге страховых выплат. Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. Максимальная сумма ущерба не должна превышать 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 432 500 тенге в 2026 году.