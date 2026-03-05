Ричмонд
ДТП без полиции: сколько выплатили пострадавшим казахстанцам

Казахстанцы могут «на месте решать» несерьезные ДТП без привлечения полиции, но со страховыми выплатами. Через Европротокол было оформлено уже около 25 тыс. таких случаев. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

С 2024 года в Казахстане действует Европротокол, с помощью которого водители могут сами оформлять несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) без привлечения полиции и суда, но при этом получать страховые выплаты. Главное условие для решения таких конфликтов на дороге — у обоих водителей-участников ДТП должно быть установлено специальное мобильное приложение Europrotocol (или альтернативы: DTP.kz, Halyk Kazakhstan и интернет-ресурсы страховых компаний).

Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с момента запуска и по состоянию на 1 января 2026 года Европротоколом воспользовались порядка 25 тыс. раз. Через упрощенную процедуру оформления ДТП казахстанцы получили около 4,9 млрд тенге страховых выплат. Европротокол применим, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. Максимальная сумма ущерба не должна превышать 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 432 500 тенге в 2026 году.

У участников при этом должны быть действующие полисы обязательного автострахования и единое мнение по поводу того, кто виноват в происшествии. Оформление ДТП происходит в онлайн-режиме. Казахстанцам нужно зарегистрироваться в сервисе, приложить фото- и видеоматериалы, заполнить декларацию и отправить документы в страховую компанию. После того как заявку примут, можно будет уехать с места происшествия.