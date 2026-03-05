Новый спорткомплекс открыли в Актюбинской области

В Шалкаре Актюбинской области школа имени В. Н. Цехановича распахнула двери нового современного спортивного комплекса для подготовки будущих чемпионов, передает BAQ.KZ.
Эта спортшкола по праву считается настоящей кузницей чемпионов по боксу, дзюдо и греко‑римской борьбе.
Заместитель акима области Асылбек Есенбаев, поздравив шалкарцев с радостным событием, отметил, что проект реализован в рамках поручений Президента страны по развитию массового спорта и расширению спортивной инфраструктуры. Новый комплекс позволит значительно расширить тренировочные возможности, увеличить число занимающихся и проводить соревнования более высокого уровня.
"Шалкарский край славится своими спортсменами. Именно здесь выросло не одно поколение чемпионов, которые прославили наш регион на республиканских и международных аренах. Среди них пятикратный чемпион Спартакиады народов СССР Есенгельды Батыргарин, заслуженный мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе, участник Олимпийских игр Мейрамбек Айнагулов и чемпион мира Куанышбек Жанажол. Все они являются выпускниками знаменитой спортивной школы имени Владимира Цехановича.
Сегодня мы открываем новый современный спортивный комплекс на месте старой школы. В нем созданы все условия для тренировок и соревнований по боксу, дзюдо и греко‑римской борьбе. Здесь новые поколения спортсменов смогут расти и добиваться высоких результатов, продолжая славные традиции школы", — отметил в поздравительной речи Асылбек Есенбаев.
В ходе своего выступления заместитель акима области призвал всех жителей проявлять гражданскую позицию и активно участвовать в предстоящем референдуме, направленном на принятие важных изменений в Конституцию страны, которые укрепят права граждан и развитие государства.
Спортивный комплекс построен на базе ДЮСШ № 1. Здесь созданы все условия для подготовки молодых спортсменов в олимпийских видах спорта по греко‑римской борьбе, боксу и дзюдо. В залах одновременно могут заниматься более ста детей, что позволит проводить тренировки и соревнования без ограничений по числу участников. В комплексе есть тренажерный зал, раздевалки и трибуна на 300 мест.
Директор ДЮСШ № 1 Даулет Дарибаев рассказал, что на протяжении долгих лет дети занимались в старой школе площадью всего 300 квадратных метров. Здание было построено еще в 1904 году, и условия оставляли желать лучшего. В 2023 году во время рабочей поездки аким области Асхат Шахаров ознакомился с условиями тренировок, и по его поручению был инициирован проект строительства нового комплекса.
«Новый комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров, что позволяет комфортно тренироваться и проводить соревнования. Здесь есть боксерский зал, зал дзюдо, спортивная площадка и трибуна для зрителей. И детям, и взрослым приятно приходить сюда на тренировки. Сейчас у нас занимаются почти 800 человек. В будущем мы ожидаем, что их число значительно увеличится. От имени всех жителей выражаем благодарность за создание таких современных условий для занятий спортом», — отметил Даулет Дарибаев.