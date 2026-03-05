Новый спорткомплекс открыли в Актюбинской области

«Новый комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров, что позволяет комфортно тренироваться и проводить соревнования. Здесь есть боксерский зал, зал дзюдо, спортивная площадка и трибуна для зрителей. И детям, и взрослым приятно приходить сюда на тренировки. Сейчас у нас занимаются почти 800 человек. В будущем мы ожидаем, что их число значительно увеличится. От имени всех жителей выражаем благодарность за создание таких современных условий для занятий спортом», — отметил Даулет Дарибаев.