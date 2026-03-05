Ричмонд
В Иркутской области усилят контроль за ледовой переправой на Ольхон

Губернатор Игорь Кобзев провел заседание КЧС по ситуации с Ольхоном.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить контроль за ледовой переправой на Байкале. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Провёл заседание КЧС по ситуации с Ольхоном. А именно по безопасности туристов и бесперебойному жизнеобеспечению населения острова», — говорится в сообщении.

На заседании глава региона обратил внимание необходимость организации перевозок по ледовой переправе с учетом предполагаемого срока действия ледовой дороги. Специалисты оценили переправу от Халы до залива Иркутская Губа, удостоверившись в бесперебойной поставке топлива, продуктов и вывоза отходов.

«Передвижение по ледовой дороге находится на особом контроле Госавтоинспекции. Автомобили, выявленные за пределами официальной переправы, будут подвергнуты строгим санкциям за нарушение требований и предписаний», — отметил Кобзев.

Ранее сообщалось о планах по ужесточению штрафов за выезд на лед вне ледовых переправ в Иркутской области.