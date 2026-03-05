В иркутской спортшколе «Лидер» стартовал первый этап Кубка «Байкальская нерпа»

Участие приняли около 150 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Пловцы состязались на дистанциях 50 и 200 метров.
Соревнования проходит с 2013 года. Они включают четыре этапа, на каждом из которых представлен отдельный стиль плавания — на спине, баттерфляй, брасс и вольный. По итогам определят победителей сезона.
«Мы организовали этот Кубок, чтобы у ребят 11−14 лет было больше стартовой практики. На каждом этапе своя техника — это мотивирует пловцов развиваться разносторонне, — отметил главный судья Виталий Чуйкин. — Совет тем, кто хочет добиться успеха: стабильно посещать тренировки. Результат обязательно придет».
Одним из победителей первого этапа стал 14-летний воспитанник СШ «Старт» из Черемхово Никита Зелинский. Он занял первое место на дистанции 50 метров на спине. Недавно спортсмен также выиграл чемпионат Иркутской области на дистанции 800 метров вольным стилем.
«Я счастлив, что удалось занять первое место, потому что действительно долго готовился к этим состязаниям. Начинающим пловцам желаю быть усердными, не сдаваться и сохранять спокойствие», — поделился Никита Зелинский.
В СШ «Лидер» проходят занятия по шести направлениям: плавание, бокс, фитнес-аэробика, шахматы, а также пауэрлифтинг для детей с интеллектуальными нарушениями. Сейчас в школе обучается 450 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Зачисление проводится по результатам сдачи нормативов: наиболее перспективные спортсмены попадают в группы начальной подготовки. Запись открывается с августа. Уточнить информацию можно на официальном сайте учреждения.
На базе «Лидера» также реализуется инициативный проект «Есть решение» партии «Единая Россия»: при поддержке регионального и муниципального бюджетов открыта секция по плаванию для детей участников специальной военной операции. Занятия проходят бесплатно три раза в неделю под руководством опытных тренеров, сообщает пресс-служба администрации города.
11+