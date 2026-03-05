«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» в матче НХЛ. Грицюк набрал два очка

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. «Нью-Джерси» обыграл «Торонто» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Тимо Майер (8-я минута), Арсений Грицюк (27), Коннор Браун (58), победный буллит реализовал Пол Коттер. У «Торонто» отличились Матиас Маччелли (6), Вильям Нюландер (24), Мэттью Низ (54).
Грицюк также отметился голевой передачей. В текущем сезоне, являющемся дебютным для российского нападающего, игрок забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач в 58 играх. Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.
«Нью-Джерси» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, набрав 64 очка после 62 игр. «Торонто» идет седьмым в Атлантическом дивизионе с 65 очками после 62 встреч. Следующий матч обе команды проведут против «Нью-Йорк Рейнджерс»: «Торонто» сыграет с «Рейнджерс» на выезде в ночь на 6 марта по московскому времени, «Нью-Джерси» примет нью-йоркскую команду 7 марта.
В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде обыграл «Детройт» (4:3 ОТ). В составе победителей шайбу забросил нападающий Иван Барбашев, голевой передачей отметился форвард Павел Дорофеев.