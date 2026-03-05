Костанай готовится к большой воде: в водохранилищах освободили 461 млн кубометров

Чтобы большая вода не стала неожиданностью, в Костанайской области заранее усиливают подготовку, передает DKNews.kz.
Костанайский филиал РГП «Казводхоз» уже провел ключевые работы на двух крупнейших водохранилищах региона — Верхне-Тобольском и Каратомарском. Именно они играют важную роль во время весеннего половодья, принимая основной приток талых вод.
Сколько воды готовы принять водохранилища.
По данным специалистов, на сегодняшний день суммарная свободная емкость двух водохранилищ составляет 461 миллион кубометров. Это примерно 33% от их проектного объема.
Такие резервы созданы специально к весеннему половодью. При этом прогнозируемый приток воды оценивается примерно в 459 миллионов кубометров, что сопоставимо с подготовленным объемом.
Сейчас уровень наполнения водохранилищ выглядит следующим образом:
Верхне-Тобольское водохранилище — 70% Каратомарское водохранилище — 63%
Именно благодаря заранее освобожденным объемам специалисты смогут регулировать поток воды и безопасно пропускать паводковые воды.
Подготовка к паводку идет по плану.
Для контроля ситуации создана специальная комиссия и утвержден подробный план действий. Специалисты постоянно следят за состоянием гидротехнических сооружений, а также готовят инфраструктуру к возможному повышению уровня воды.
Одновременно проводится расчистка подъездных путей и территорий на объектах филиала — снег убирают, чтобы техника и специалисты могли быстро реагировать при необходимости.
Техника, материалы и постоянный контроль.
К паводковому периоду подготовили и необходимую технику. Всего задействовано 36 единиц, включая:
экскаваторы бульдозеры погрузчики тракторы автомобили моторные лодки и катера.
Создан запас инертных материалов и горюче-смазочных средств — это позволит оперативно укреплять дамбы и выполнять необходимые работы.
«Подготовлен необходимый запас инертных и горюче-смазочных материалов. Для проведения паводка имеются 36 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, автомобили, моторные лодки, катера и др. Ведется постоянный обмен информацией с водными службами Челябинской и Курганской областей Российской Федерации, РГП “Казгидромет”, ДЧС Костанайской области и местными исполнительными органами. Проводятся совещания с областным оперативным штабом по координации подготовки к паводковому периоду 2026 года», — сообщил директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Мухтар Жуманов.
Международный обмен данными.
Отдельное внимание уделяется координации с соседними регионами России. Специалисты регулярно обмениваются гидрологической информацией с водными службами Челябинской и Курганской областей, а также работают совместно с Казгидрометом, департаментом по чрезвычайным ситуациям и местными исполнительными органами.
Такая координация помогает заранее оценивать возможный приток воды и корректировать действия служб.
Почему это важно.
Паводковый сезон для северных областей Казахстана — один из самых сложных периодов года. От того, насколько своевременно подготовлены водохранилища и гидротехнические сооружения, напрямую зависит безопасность населенных пунктов, дорог и сельскохозяйственных земель.
В этом году специалисты делают ставку на превентивные меры — максимально готовят инфраструктуру заранее, чтобы весенняя вода прошла спокойно и без чрезвычайных ситуаций.