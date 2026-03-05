Краевые Госуслуги не выдержали наплыва заявок на турпоездки школьников

Прием заявок стартовал 5 марта в 9:15. Как и в прошлые годы, анонсированный старт вызвал ажиотаж среди родителей: в этом году выделено 7500 сертификатов, которые распределяются по принципу живой очереди — их получают те, кто успел первым отправить форму. Номинал каждого сертификата составляет 10 000 рублей. Этими средствами можно полностью или частично оплатить одну из 10 отобранных туристических программ по региону.