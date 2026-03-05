Краевые Госуслуги не выдержали наплыва заявок на турпоездки школьников

Региональный портал госуслуг Красноярского края сегодня утром работает со сбоями. Об этом рассказали krsk.aif.ru читатели.
Технические сложности возникли сразу после открытия приема заявлений на получение туристических сертификатов для школьников 5−9 классов.
Прием заявок стартовал 5 марта в 9:15. Как и в прошлые годы, анонсированный старт вызвал ажиотаж среди родителей: в этом году выделено 7500 сертификатов, которые распределяются по принципу живой очереди — их получают те, кто успел первым отправить форму. Номинал каждого сертификата составляет 10 000 рублей. Этими средствами можно полностью или частично оплатить одну из 10 отобранных туристических программ по региону.
Накануне открытия приема замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова призывала не переживать, если подать заявку в первые минуты не получится.
«Как показывает практика — в течение года пройдёт несколько донаборов, так как не все родители вовремя выберут тур и заключат договор с туроператором. А значит, места освободятся», — пояснила Юлия Филатова.
Пользователи говорят, что заявку все же удается подать, несмотря на перебои, но это занимает время.