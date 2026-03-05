Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не друзья»: Бублик высказался о лидерах мирового рейтинга

10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях с лидерами мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, казахстанец восхищался «Большой тройкой», но они не друзья.

«С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру. Карлос — забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере, на корте. За его пределами он приятный человек. Здорово было бы встретиться с ними, бросить вызов», — цитирует Бублика Punto de Break.

Бублик во втором круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэлсе (США) сыграет с победителем матча Майкл Чжен (США) — Артур Казо (Франция).

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик назвал свою версию главных триумфаторов в 2026 году, где упомянул третью ракетку WTA из Казахстана Елену Рыбакину.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше