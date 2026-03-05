«Мы не друзья»: Бублик высказался о лидерах мирового рейтинга

Как пишет sportarena.kz, казахстанец восхищался «Большой тройкой», но они не друзья.
«С Карлосом и Янником отношения немного проще, потому что я уже был в туре, когда они появились. Они привносят много нового в игру. Карлос — забавный и очень шумный парень. Янник больше холодный, по крайней мере, на корте. За его пределами он приятный человек. Здорово было бы встретиться с ними, бросить вызов», — цитирует Бублика Punto de Break.
Бублик во втором круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэлсе (США) сыграет с победителем матча Майкл Чжен (США) — Артур Казо (Франция).
Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик назвал свою версию главных триумфаторов в 2026 году, где упомянул третью ракетку WTA из Казахстана Елену Рыбакину.