КНДР хочет строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием

Северная Корея запланировала ежегодное строительство двух эсминцев, при этом ВМС страны планируется оснащать ядерным оружием. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
«Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса в период нового пятилетнего плана», — цитирует агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына во время посещения им испытаний нового эскадренного миноносца «Чвэ Рён» на верфи в городе Нампхо.
Лидер Северной Кореи заверил, что страна располагает достаточным промышленным потенциалом и кадровым резервом для осуществления этих планов. Также он подчеркнул, что КНДР планирует использовать ядерное оружие исключительно в оборонительных целях.
Накануне Ким Чен Ын заявил, что КНДР решила задачу ядерного сдерживания.