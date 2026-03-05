Ричмонд
КНДР хочет строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием

Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца каждый год.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея запланировала ежегодное строительство двух эсминцев, при этом ВМС страны планируется оснащать ядерным оружием. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса в период нового пятилетнего плана», — цитирует агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына во время посещения им испытаний нового эскадренного миноносца «Чвэ Рён» на верфи в городе Нампхо.

Лидер Северной Кореи заверил, что страна располагает достаточным промышленным потенциалом и кадровым резервом для осуществления этих планов. Также он подчеркнул, что КНДР планирует использовать ядерное оружие исключительно в оборонительных целях.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила подробности о подготовке преемницы Ким Чен Ына на посту лидера КНДР. Его дочь, 13-летнюю Ким Чжу Э, якобы назначили куратором ядерных сил страны. Почему эта информация вызывает сомнения, читайте здесь на KP.RU.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что КНДР решила задачу ядерного сдерживания.

