КНДР хочет строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием

«Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса в период нового пятилетнего плана», — цитирует агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына во время посещения им испытаний нового эскадренного миноносца «Чвэ Рён» на верфи в городе Нампхо.