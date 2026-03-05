Ричмонд
В РФ впервые появился органический коньяк: гарантируется прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки»

Роскачество: в РФ впервые коньяк получил органический сертификат.

Источник: Комсомольская правда

На российском рынке теперь есть органический коньяк. Такой сертификат получил производитель из Франции. Он гарантирует прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки». Об этом заявили в Роскачестве, транслирует РИА Новости.

Первым органическим коньяком в стране признали продукт компании SARL Les Vignobles L&G Arrive. Утверждается, что при его производстве соблюдены принципы отказа от химических удобрений и пестицидов. Виноград выращивается без искусственного вмешательства. Продукт не содержит ароматизаторов.

«На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции», — оповестили в Роскачестве.

В стране приняли и новый ГОСТ на творог. В России изменятся требования к производству продукта. Например, стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге. Так, в зависимости от жирности продукта она составит 14%, 15% и 17%.