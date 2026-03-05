В РФ впервые появился органический коньяк: гарантируется прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки»

На российском рынке теперь есть органический коньяк. Такой сертификат получил производитель из Франции. Он гарантирует прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки». Об этом заявили в Роскачестве, транслирует РИА Новости.
Первым органическим коньяком в стране признали продукт компании SARL Les Vignobles L&G Arrive. Утверждается, что при его производстве соблюдены принципы отказа от химических удобрений и пестицидов. Виноград выращивается без искусственного вмешательства. Продукт не содержит ароматизаторов.
«На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции», — оповестили в Роскачестве.
В стране приняли и новый ГОСТ на творог. В России изменятся требования к производству продукта. Например, стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге. Так, в зависимости от жирности продукта она составит 14%, 15% и 17%.