Омичке вручили медаль «Материнская слава» за воспитание пятерых детей

Многодетная мама Елена Багаудинова удостоилась награды «Материнская слава». Медаль омичке вручила министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская. Елена и её супруг Анатолий воспитывают четверых сыновей и дочь.
Все дети занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Кто-то из них уже обзавёлся своей семьёй, а кто-то получает образование в вузе или школе.
В пресс-службе министерства отметили, что в 2017 году Багаудиновы приняли в свою семью на воспитание племянника. В декабре 2024 года он погиб в зоне специальной военной операции.
Отметим, что медаль «Материнская слава» — это высшая региональная награда для женщин, воспитывающих пять и более детей. Её вручают в Омской области с 2006 года. За это время награды удостоены более 1,5 тысяч многодетных матерей.