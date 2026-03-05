Красноярец без водительских прав устроил дрифт на улице и отделался штрафом

В пресс-службе Госавтоинспекции края рассказали, что во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ без установленных государственных номеров совершает опасные маневры на ул. Чернышевского в Красноярске.
Инспекторы установили личность водителя. Им оказался 19-летний местный житель, который не имеет водительского удостоверения и никогда не обучался в автошколе.
«Юноша признался, что понимает опасность такого стиля вождения и осознаёт, что подобные манёвры могут привести к серьёзным последствиям не только для него самого, но и для других участников дорожного движения. Однако стремление к опасным развлечениям оказалось сильнее здравого смысла», — пояснили в дорожной полиции.
В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов на сумму 25 000 рублей. ️