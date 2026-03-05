Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец без водительских прав устроил дрифт на улице и отделался штрафом

В Красноярске 19-летний любитель «опасного дрифта» привлечен к административной ответственности.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Госавтоинспекции края рассказали, что во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ без установленных государственных номеров совершает опасные маневры на ул. Чернышевского в Красноярске.

Инспекторы установили личность водителя. Им оказался 19-летний местный житель, который не имеет водительского удостоверения и никогда не обучался в автошколе.

«Юноша признался, что понимает опасность такого стиля вождения и осознаёт, что подобные манёвры могут привести к серьёзным последствиям не только для него самого, но и для других участников дорожного движения. Однако стремление к опасным развлечениям оказалось сильнее здравого смысла», — пояснили в дорожной полиции.

В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов на сумму 25 000 рублей. ️