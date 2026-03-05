Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Оппозиция Белоруссии пытается выяснить место дежурства «Орешника»

Оппозиция Белоруссии ищет место расположения российского ракетного комплекса «Орешник» в республике. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.

Оппозиция Белоруссии ищет место расположения российского ракетного комплекса «Орешник» в республике. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.

— Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства «Орешника», — рассказал источник агентства.

Белорусская оппозиция, так же как и разведки Украины, Литвы и Польши, не располагают подтвержденной информацией о местах дислокации «Орешника», подчеркнул он.

Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии посредством местной оппозиции. Об этом 25 февраля сообщало РИА Новости, ссылаясь на источники.

Уточняется, что проведение подобных мероприятий обсуждалось в прошлом году на собраниях белорусской оппозиции, где присутствовали представители Варшавы и Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для Североатлантического альянса. Он добавил, что ракетный комплекс оценивается как угроза безопасности Украины.