Оппозиция Белоруссии ищет место расположения российского ракетного комплекса «Орешник» в республике. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.
— Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства «Орешника», — рассказал источник агентства.
Белорусская оппозиция, так же как и разведки Украины, Литвы и Польши, не располагают подтвержденной информацией о местах дислокации «Орешника», подчеркнул он.
Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии посредством местной оппозиции. Об этом 25 февраля сообщало РИА Новости, ссылаясь на источники.
Уточняется, что проведение подобных мероприятий обсуждалось в прошлом году на собраниях белорусской оппозиции, где присутствовали представители Варшавы и Киева.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для Североатлантического альянса. Он добавил, что ракетный комплекс оценивается как угроза безопасности Украины.