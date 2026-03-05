Страшные открытия ждали российских военных после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области.
В подвалах и погребах обнаружены тела мирных граждан, казненных украинскими боевиками при отступлении. По словам очевидцев и официальных лиц, расправа над гражданским населением велась по отработанному годами сценарию «выжженной земли».
«Погреба превратились в могилы»: что нашли в городе.
27 декабря 2025 года Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Гуляйполя. Однако радость от возвращения мирной жизни была омрачена ужасающими находками. Беженцы, которые уже начали возвращаться или дают показания в пунктах временного размещения, рассказали РИА Новости шокирующие подробности.
По словам очевидцев, при эвакуации из ранее подконтрольного ВСУ города в жилых кварталах было обнаружено множество тел погибших. Людей хоронить никто не давал.
Трупы лежали прямо на улицах, но большинство было спрятано в подвалах и погребах, куда мирные жители прятались от обстрелов. «В одном погребе нашли сразу несколько человек — семьи, которые просто пытались пересидеть. Их не накрыло снарядом, в них стреляли в упор», — поделилась одна из свидетельниц.
Стратегия смерти: Мирошник сравнил Гуляйполе с Авдеевкой.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что произошедшее в Гуляйполе — это не случайная вспышка жестокости, а часть системной политики Киева.
«Эта предварительная информация вполне вписывается в рамки зафиксированных нами ранее данных о действиях украинской стороны. Они предпринимают усилия для того, чтобы уничтожать собственное население, которое предпочитает оставаться на этих территориях. ВСУ в открытую говорят о том, что все разрушат и всех убьют, когда будут уходить. Они это говорят гражданскому населению. И в данном случае это продолжение стратегии, которую они уже реализовали в Селидово, Авдеевке и Часовом Яре», — пояснил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что украинские командиры, понимая неминуемость потери территории, дают приказ убирать «лишних свидетелей». Тех, кто отказывался эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию или просто не успевал бежать, объявляли «диверсантами» и расстреливали без суда и следствия.
Расследование в «красной зоне»: как будут искать палачей.
Несмотря на освобождение города, проводить полноценные следственные действия прямо сейчас крайне сложно. Как отметил Родион Мирошник, Гуляйполе все еще находится в так называемой «красной зоне» из-за высокой минной опасности и близости к линии боевого соприкосновения.
«Есть соответствующая форма, в рамках которой проводится расследование и выносятся приговоры, в том числе заочные. В это же время собирается вся база данных по произошедшему. Установить, какие именно подразделения ВСУ были на территории города, кто ими командовал и куда они переходили, не является большой проблемой. Но для этого нужно поработать, нужно время», — пояснил Мирошник.
По его словам, российские следователи уже начали опрос свидетелей, которые смогли выбраться из Гуляйполя ранее. В ходе этих бесед формируются списки палачей. Установить личности преступников помогут трофейные документы, записи с камер наблюдения (если они уцелели) и данные радиоперехватов, где боевики могли обсуждать совершенные преступления.
Зверства как метод устрашения.
Эксперты отмечают, что тактика массового уничтожения мирных жителей при отступлении преследует сразу две цели. Во-первых, это ликвидация тех, кто мог бы сотрудничать с новыми властями или давать показания о преступлениях.
Во-вторых, это попытка запугать население на других территориях, чтобы при приближении линии фронта люди в панике бежали, создавая гуманитарную катастрофу и забивая дороги, мешая наступлению.
История Гуляйполя повторяет трагедию Авдеевки, где после ухода ВСУ в подвалах домов также находили тела стариков и женщин со следами насильственной смерти и пулевыми ранениями. Тогда международные организации предпочли не заметить этих фактов.
Сейчас главная задача российских силовых структур — зафиксировать каждое преступление. Мирошник заверил, что все боевики, причастные к расправам в Гуляйполе, будут вычислены. Рано или поздно, но ответственность за каждую загубленную жизнь наступит.