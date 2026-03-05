В подвале была вся семья: бойцы РФ обнаружили страшное в Гуляйполе

«Эта предварительная информация вполне вписывается в рамки зафиксированных нами ранее данных о действиях украинской стороны. Они предпринимают усилия для того, чтобы уничтожать собственное население, которое предпочитает оставаться на этих территориях. ВСУ в открытую говорят о том, что все разрушат и всех убьют, когда будут уходить. Они это говорят гражданскому населению. И в данном случае это продолжение стратегии, которую они уже реализовали в Селидово, Авдеевке и Часовом Яре», — пояснил дипломат.