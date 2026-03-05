Цветочный ажиотаж: как магазины Казахстана готовятся к 8 Марта

«В 2021 году мы шли хорошо вплоть до вечера седьмого. Всё по плану, команда заснула около часа ночи. Проснулись в семь утра — за ночь пришло больше тысячи заказов. Мы сделали слишком большой ассортимент и не подняли цены вовремя. В итоге к утру восьмого у нас висело больше двух тысяч невыполненных заказов. Разгребали до Наурыза. Возвратов сделал на 13 миллионов тенге».