Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цветочный ажиотаж: как магазины Казахстана готовятся к 8 Марта

Подготовка к 8 Марта в цветочных магазинах начинается ещё в сентябре, задолго до того, как покупатели начинают думать о подарках. О том, откуда везут цветы, почему флористы отказываются от предзаказов.

Источник: EL.kz

Подготовка к 8 Марта в цветочных магазинах начинается ещё в сентябре, задолго до того, как покупатели начинают думать о подарках. О том, откуда везут цветы, почему флористы отказываются от предзаказов и как одна ночь обернулась 13 миллионами тенге возврата, читайте в материале El.kz.

Подготовка начинается осенью.

За несколько дней до 8 Марта цветочные магазины по всей стране переходят в режим повышенной нагрузки. Поставки идут ежедневно, холодильные камеры заполнены, а команды работают практически без выходных. Подготовка к главному весеннему празднику начинается задолго до марта, иногда ещё осенью предыдущего года.

Основатель столичного цветочного магазина Чингиз Алекенов рассказывает, что первый этап подготовки стартует ещё в сентябре-октябре. В это время фермеры в Нидерландах закупают луковицы тюльпанов, а магазины заранее бронируют объёмы и вносят предоплату.

Такая схема позволяет не замораживать весь товар сразу. Магазины принципиально работают небольшими партиями, продавая каждую поставку в течение двух-трёх дней.

«Нам не нужно, чтобы вся поставка пришла разом. Пришла партия — продали, пришла следующая — продали. Плюс у нас большая база постоянных клиентов, мы им говорим, что цветы приехали первого марта, и предлагаем забрать третьего-четвёртого. До восьмого тянуть нет смысла — свежее они от этого не станут», — объясняет Чингиз Алекенов, владелец цветочного магазина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Chingis Alekenov (@alekenov).

Второй этап начинается в январе-феврале. Магазины формируют заказы на розы и другие цветы из Эквадора и Нидерландов, договариваются с логистическими компаниями о бронировании мест на авиарейсах в конце февраля и начале марта. Поставки приходят ежедневно с 28 февраля по 6 марта. Помимо зарубежной продукции, в продажу поступают тюльпаны из казахстанских хозяйств.

Спрос и цифры.

По статистике прошлого года, с 1 по 9 марта через сайт магазина и партнёрскую сеть был оформлен 2 731 заказ. В этом году предприниматель ожидает более тысячи заказов только по одной торговой точке, однако отмечает, что прогнозировать спрос стало сложнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Chingis Alekenov (@alekenov).

«Год аномальный, экономическая ситуация нестабильная. Даже 14 февраля прошёл без прежнего ажиотажа», — отмечает он.

Традиционно главным символом 8 Марта остаются тюльпаны. По оценке предпринимателя, до 60% продаж в этот день приходится именно на них. Популярность объясняется сезонностью и относительной доступностью: в этот период тюльпаны хорошего качества продаются по более низкой цене.

Почему магазин отказался от предзаказов.

Одно из нестандартных решений этого сезона — полный отказ от бронирования букетов заранее. Магазин принимает заказы только на текущий или следующий день.

«Все хотят доставку к 7−8 утра. Но получатели часто спят, не берут трубку, начинается стресс. Плюс в праздник искусственно растут цены на логистику. Мы решили сократить риски: продаём то, что есть в наличии, и не обещаем точное время до минуты», — объясняет Алекенов.

©ИИ (ChatGPT).

Предприниматель вспоминает 2021 год как самый сложный период: за ночь перед праздником поступило более тысячи заказов, а к утру оказалось невозможно оперативно обработать весь объём.

«В 2021 году мы шли хорошо вплоть до вечера седьмого. Всё по плану, команда заснула около часа ночи. Проснулись в семь утра — за ночь пришло больше тысячи заказов. Мы сделали слишком большой ассортимент и не подняли цены вовремя. В итоге к утру восьмого у нас висело больше двух тысяч невыполненных заказов. Разгребали до Наурыза. Возвратов сделал на 13 миллионов тенге».

Теперь ассортимент намеренно сужен, а обещания по времени доставки звучат предельно осторожно.

Миф о «мартовских миллионах».

Цветочный бизнес окружён устойчивыми стереотипами. Главный из них — что в первую неделю марта владельцы магазинов «купаются в деньгах».

«Есть ощущение, будто цветочники за один день покупают квартиры. На деле 8 Марта — это скорее рекламный праздник. Если хорошо отработаешь, клиенты возвращаются в течение года», — отмечает предприниматель.

По его словам, ошибки в этот период чаще связаны не с намерением обмануть, а с человеческой усталостью и высокой нагрузкой.

Совет напоследок.

На вопрос о беспроигрышном букете к 8 Марта Алекенов отвечает без пауз. По его словам, главный критерий — не размер и не сорт, а сам факт подарка. Лучшее время для покупки — 5—6 марта, пока у флористов ещё достаточно сил, выбора и хорошего настроения. Кто не успел — может подождать вечера восьмого: к тому моменту цены традиционно падают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Chingis Alekenov (@alekenov).

«Лучше подарить три тюльпана, но подарить. Не берите кредиты ради большого — “вау” букета, не влезайте в долги. И вообще: один небольшой букет в месяц лучше, чем один огромный раз в полгода» , — заключает он.

8 Марта для цветочного бизнеса — это не неделя лёгких денег, а результат полугода планирования, десятков рейсов и команды. Те, кто пережил этот марафон без потерь, получают главное — лояльных клиентов на весь остаток года.