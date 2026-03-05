Цветочный ажиотаж: как магазины Казахстана готовятся к 8 Марта

Подготовка к 8 Марта в цветочных магазинах начинается ещё в сентябре, задолго до того, как покупатели начинают думать о подарках. О том, откуда везут цветы, почему флористы отказываются от предзаказов и как одна ночь обернулась 13 миллионами тенге возврата, читайте в материале El.kz.
Подготовка начинается осенью.
За несколько дней до 8 Марта цветочные магазины по всей стране переходят в режим повышенной нагрузки. Поставки идут ежедневно, холодильные камеры заполнены, а команды работают практически без выходных. Подготовка к главному весеннему празднику начинается задолго до марта, иногда ещё осенью предыдущего года.
Основатель столичного цветочного магазина Чингиз Алекенов рассказывает, что первый этап подготовки стартует ещё в сентябре-октябре. В это время фермеры в Нидерландах закупают луковицы тюльпанов, а магазины заранее бронируют объёмы и вносят предоплату.
Такая схема позволяет не замораживать весь товар сразу. Магазины принципиально работают небольшими партиями, продавая каждую поставку в течение двух-трёх дней.
«Нам не нужно, чтобы вся поставка пришла разом. Пришла партия — продали, пришла следующая — продали. Плюс у нас большая база постоянных клиентов, мы им говорим, что цветы приехали первого марта, и предлагаем забрать третьего-четвёртого. До восьмого тянуть нет смысла — свежее они от этого не станут», — объясняет Чингиз Алекенов, владелец цветочного магазина.
Второй этап начинается в январе-феврале. Магазины формируют заказы на розы и другие цветы из Эквадора и Нидерландов, договариваются с логистическими компаниями о бронировании мест на авиарейсах в конце февраля и начале марта. Поставки приходят ежедневно с 28 февраля по 6 марта. Помимо зарубежной продукции, в продажу поступают тюльпаны из казахстанских хозяйств.
Спрос и цифры.
По статистике прошлого года, с 1 по 9 марта через сайт магазина и партнёрскую сеть был оформлен 2 731 заказ. В этом году предприниматель ожидает более тысячи заказов только по одной торговой точке, однако отмечает, что прогнозировать спрос стало сложнее.
«Год аномальный, экономическая ситуация нестабильная. Даже 14 февраля прошёл без прежнего ажиотажа», — отмечает он.
Традиционно главным символом 8 Марта остаются тюльпаны. По оценке предпринимателя, до 60% продаж в этот день приходится именно на них. Популярность объясняется сезонностью и относительной доступностью: в этот период тюльпаны хорошего качества продаются по более низкой цене.
Почему магазин отказался от предзаказов.
Одно из нестандартных решений этого сезона — полный отказ от бронирования букетов заранее. Магазин принимает заказы только на текущий или следующий день.
«Все хотят доставку к 7−8 утра. Но получатели часто спят, не берут трубку, начинается стресс. Плюс в праздник искусственно растут цены на логистику. Мы решили сократить риски: продаём то, что есть в наличии, и не обещаем точное время до минуты», — объясняет Алекенов.
Предприниматель вспоминает 2021 год как самый сложный период: за ночь перед праздником поступило более тысячи заказов, а к утру оказалось невозможно оперативно обработать весь объём.
«В 2021 году мы шли хорошо вплоть до вечера седьмого. Всё по плану, команда заснула около часа ночи. Проснулись в семь утра — за ночь пришло больше тысячи заказов. Мы сделали слишком большой ассортимент и не подняли цены вовремя. В итоге к утру восьмого у нас висело больше двух тысяч невыполненных заказов. Разгребали до Наурыза. Возвратов сделал на 13 миллионов тенге».
Теперь ассортимент намеренно сужен, а обещания по времени доставки звучат предельно осторожно.
Миф о «мартовских миллионах».
Цветочный бизнес окружён устойчивыми стереотипами. Главный из них — что в первую неделю марта владельцы магазинов «купаются в деньгах».
«Есть ощущение, будто цветочники за один день покупают квартиры. На деле 8 Марта — это скорее рекламный праздник. Если хорошо отработаешь, клиенты возвращаются в течение года», — отмечает предприниматель.
По его словам, ошибки в этот период чаще связаны не с намерением обмануть, а с человеческой усталостью и высокой нагрузкой.
Совет напоследок.
На вопрос о беспроигрышном букете к 8 Марта Алекенов отвечает без пауз. По его словам, главный критерий — не размер и не сорт, а сам факт подарка. Лучшее время для покупки —
«Лучше подарить три тюльпана, но подарить. Не берите кредиты ради большого — “вау” букета, не влезайте в долги. И вообще: один небольшой букет в месяц лучше, чем один огромный раз в полгода» , — заключает он.
8 Марта для цветочного бизнеса — это не неделя лёгких денег, а результат полугода планирования, десятков рейсов и команды. Те, кто пережил этот марафон без потерь, получают главное — лояльных клиентов на весь остаток года.