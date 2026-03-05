Опрос: семья важнее карьеры для 58,3% белорусок, а домохозяином хотят стать 5,6% белорусов

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси в 2025 году провел республиканский мониторинг общественного мнения. Данные озвучила БелТА научный сотрудник указанного научного учреждения Алеся Соловей.
Так, семья является более значимой, нежели профессиональная карьера, у 58,3% опрошенных белорусок. Оба направления одинаково значимы для 30% представительниц прекрасного пола. Карьера более важна, чем семья (или обе сферы равнозначные), как правило, для мужчин, тех, кто не состоит в браке, для молодых людей от 18 до 29 лет.
«При этом семья более значима, чем профессиональная карьера, для женщин, белорусов, находящихся в браке (в том числе незарегистрированном), а также для тех, у кого был опыт семейно-брачных отношений, респондентов в возрастной категории от 30 лет и старше», — говорит Алеся Соловей.
Приоритетом большинства белорусов являются дети. В частности, при выборе между карьерным ростом и семьей. Кстати, приоритет семье — рождению и воспитанию детей — в ущерб успехам на работе в ситуации выбора отдали бы 63,9% женщин и 43,4% мужчин.
При этом 63,4% белорусок не хотят замыкаться на делах домашних и не обеспечивать семью. А вот только домохозяйкой хотели бы стать 22,4% дам, домохозяином — 5,6% мужчин.
